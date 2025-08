Pallavolo: la lista dei 25 per il Mondiale nelle Filippine

agenzia

Il ct De Giorgi selezionerà poi i 14 che parteciperanno

ROMA, 01 AGO – La Federazione italiana pallavolo ha comunicato alla FIVB la lista dei 25 atleti azzurri per i Campionati del Mondo maschili 2025, che si giocheranno dal 12 al 28 settembre a Manila, nelle Filippine. Dalla lista dei venticinque il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi selezionerà i 14 atleti che prenderanno parte alla rassegna iridata, nella quale l’Italia si presenterà da campione del mondo in carica. L’Italia esordirà domenica 14 settembre contro l’Algeria (ore 15:30 italiane), per poi affrontare il Belgio (16 settembre, ore 15:30) e l’Ucraina (18 settembre, ore 15:30). La lista dei 25 Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli, Mattia Boninfante, Paolo Porro. Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romano’, Alessandro Bovolenta, Tommaso Guzzo. Schiacciatori: Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Mattia Bottolo, Francesco Recine, Luca Porro. Francesco Sani, Davide Gardini. Centrali: Simone Anzani, Roberto Russo, Gianluca Galassi, Giovanni Gargiulo, Giovanni Sanguinetti, Lorenzo Cortesia, Edoardo Caneschi. Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano, Domenico Pace.

