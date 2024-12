Pallavolo: Mondiale club donne; Conegliano-LP Bank Ninh Binh 3-0

agenzia

Protagonista del match la 18enne Adigwe, con 18 punti

ROMA, 18 DIC – Tutto facile per l’Imoco Conegliano nella sua seconda partita del Mondiale per club donne in corso a Hangzhou. Le ‘pantere’ venete hanno battuto le vietnamite dell’LP Bank Ninh Binh, vicecampionesse d’Asia, per 3-0 (25-16, 25-8, 25-15). Per Conegliano miglior marcatrice la 18enne Merit Adigwe con 18 punti, poi Lanier con 14 e Lubian con 13. Per Ninh Binh 13 punti di Tuyen e 7 di Trinh. Prossimo impegno, l’ultimo della fase a gironi, per Conegliano quello contro le giapponesi del Red Rockets Kawasaki.

