Pallavolo: Mondiale Club, Trentino Itas vola in semifinale

In Brasile superano in tre set gli argentini della Ciudad Voley

ROMA, 11 DIC – Il Trentino Itas vola in semifinale al Mondiale per Club di pallavolo in corso a Uberlandia in Brasile. La squadra italiana si è imposta in tre set (22-25, 23-25, 16-25) sugli argentini del Ciudad Voley nel secondo impegno nella Pool B. La qualificazione alla Final Four del weekend, sempre ad Uberlandia, è ora aritmeticamente certa per i gialloblù. I campioni d’Europa in carica, in virtù del massimo quoziente set acquisito sin qui (6-0), si qualificano con un turno di anticipo. Il pass per semfinali è stato ottenuto superando senza difficoltà i vice campioni del Sudamerica, che sin dal primo set si sono trovati ad inseguire i trentini. La squadra di Soli, che in questa occasione ha concesso un turno di riposo a Rychlicki e Flavio, si è affidata al centrale rumeno Bartha, Pellacani, Michieletto e Gabi Garcia. L’ultimo impegno della prima fase è in programma all’Arena Sabiazinho di Uberlandia nella notte italiana fra giovedì 12 e venerdì 13 dicembre: alle ore 00.30 i campioni d’Europa sfideranno i campioni del Sudamerica del Sada Cruzeiro, diretta Dazn e VBTV.

