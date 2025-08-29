Pallavolo: Mondiali donne; Velasco, “attenti alla Germania”

agenzia

Domani gli ottavi di finale dell'Italia contro le tedesche

ROMA, 29 AGO – “La Germania è indubbiamente una squadra forte e proprio perché è una squadra forte, certamente, ci metterà in difficoltà”, il ct dell’Italia femminile di pallavolo, Julio Velasco, prepara l’impegno agli ottavi dei Mondiali. Sarà la prima gara da dentro-o-fuori per le campionesse azzurre impegnate in Thailandia. L’appuntamento fè per le 12:00 italiane domani (diretta Rai 2, Dazn, RaiPlay e VBTV) al PalaHuamark di Bangkok. Le avversarie sono le tedesche guidate dal ct italiano Giulio Bregoli. Capitan Danesi e compagne hanno svolto il primo allenamento al PalaHuamark, già teatro del successo in Volley Nations League il 23 giugno del 2024. “Le nostre avversarie sono fisiche, migliorate molto in ricezione e in generale in ogni aspetto del gioco grazie anche all’ottimo lavoro fatto da Giulio Bregoli – spiega Velasco – Sono brave a battere in maniera tattica, le loro centrali sono molto efficaci sia in attacco che a muro e poi hanno a disposizione anche giocatrici esperte, come Stigrot che quando vengono chiamate in causa sanno incidere. Credo che sia necessario combattere la mentalità secondo cui quando si vince si è fortissimi e quando invece si incontrano difficoltà tutto vada male. Non è che perché siamo l’Italia dobbiamo vincere tutte le partite 3-0 o 3-1, si può anche vincere al tiebreak, come spesso dico alle ragazze, 32-30, ma l’importante è vincere”. “Dobbiamo essere forti di cuore e spirito per reggere a queste difficoltà e soprattutto essere pronti anche a partite lunghe e ricche di insidie. La squadra è molto concentrata, il problema potrebbe essere entrare in ritmo partita dopo qualche giorno di break e con alcune giocatrici che hanno giocato poco. Penso ad Antropova e Cambi ad esempio ma in generale già quest’anno le ragazze mi hanno sorpreso ad esempio al rientro dalle vacanze, quando sarebbe stato lecito attenderci qualche allenamento brutto, ed invece sono state capaci di dare il massimo immediatamente. È evidente che questo gruppo ha questa capacità e pertanto dovremo giocare bene con l’obiettivo di superare il turno”, conclude il ct.

