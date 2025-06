Pallavolo: Nations League donne, Italia-Corea del Sud 3-0

agenzia

Prosegue il cammino vincente nella Pool 2 a Rio de Janeiro

ROMA, 07 GIU – L’Italia fa tre su tre. Prosegue il cammino vincente delle azzurre nella Pool 2 di VNL a Rio de Janeiro che, dopo i successi su Stati Uniti e Germania, nella notte hanno superato con un secco 3-0 (25-13; 25-13; 25-17) anche la Corea del Sud. Dopo la faticosa ed esaltante vittoria al tiebreak con la Germania, le ragazze del ct Julio Velasco hanno conquistato un successo importante per la classifica generale alla vigilia dell’ultima suggestiva sfida della week 1 con il Brasile. Ora, l’Italia osserverà un giorno senza gare utile per ricaricare le batterie e lavorare in vista della sfida con le padrone di casa in programma domenica alle ore 15.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA