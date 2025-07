Pallavolo: Nations League donne, l’Italia batte la Turchia

agenzia

Vince 3-2 (25-19, 21-25, 21-25, 25-20, 15-11) e resta imbattuta

ROMA, 12 LUG – L’Italia batte la Turchia 3-2 (25-19, 21-25, 21-25, 25-20, 15-11) ad Apeldoorn in Olanda in Nations League e mantiene la propria imbattibilità, portando il record a 25 vittorie consecutive in competizioni ufficiali. Per la squadra del ct Julio Velasco è anche l’undicesima vittoria in Volleyball Nations League 2025: merito, quest’oggi, soprattutto di Kate Antropova che nel quarto set e quinto set ha trascinato le compagne nella rimonta verso la vittoria finale al tie-break.

