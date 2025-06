Pallavolo: Nations League, Italia batte la Polonia a Chicago

agenzia

Nella gara inaugurale di Pool 5 vittoria al tie break

ROMA, 25 GIU – Esordio vincente per l’Italia in pool 5 della Volley Nations League. Alla Now Arena di Chicago gli azzurri di coach De Giorgi superano i campioni d’Europa allenati da Grbic per 3-2 (25-17, 23-25, 21-25, 25-20, 15-11). Domani l’Italia riposerà. Prossima gara sempre a Chicago venerdì 27 giugno, alle ore 23 italiane, con la Cina.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA