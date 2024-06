Pallavolo: Nations League maschile, Italia ko con la Slovenia

agenzia

Azzurri battuti 3-0.Domani nuovamente in campo contro la Turchia

ROMA, 22 GIU – La Slovenia si conferma in vetta alla classifica di Volleyball Nations League battendo 0-3 (19-25, 21-25, 19-25) l’Italia, la seconda sconfitta della week 3 per gli azzurri. In una Stožice Arena gremita in ogni ordine di posto, i padroni di casa guidati da Cretu hanno avuto la meglio su Sbertoli e compagni cercando di imporre il proprio gioco, gestendo il vantaggio in ognuno dei tre set. Spiccano i 21 punti personali di Tomcec Stern, opposto Sloveno, best scorer della gara, in evidenza Bottolo autore di 12 punti in una gara che ha visto gli azzurri sbagliare dai nove metri per 19 volte. La giornata di domani sarà decisiva per conoscere le ultime due qualificate alla Final Eight di Lodz e gli accoppiamenti dei quarti di finale in programma il 27 e 28 giugno in Polonia. Azzurri domani in campo alle 16.30 per chiudere al meglio la fase preliminare di VNL con la Turchia, per poi conoscere l’avversaria dei quarti di finale.

