Pallavolo, Paolo Montagnani guiderà la Sviluppo Sud Catania in serie A2 maschile

La Sviluppo Sud Catania, il team catanese che ha preso questa denominazione dopo il cambio di proprietà della Saturnia Acicastello, comincia la fase propedeutica alla nuova stagione che la vedrà protagonista del campionato di Serie A2 maschile di pallavolo.

Il primo tassello è rappresentato dallo staff tecnico che sarà guidato dall’head coach Paolo Montagnani che ha guidato la Saturnia Acicastello nella seconda parte della passata stagione.

La scelta di Montagnani alla guida tecnica si inserisce perfettamente nel progetto ambizioso e strutturato della Sviluppo Sud Catania, che mira a consolidare la propria presenza nel panorama pallavolistico nazionale, con l’obiettivo di competere ai massimi livelli e radicarsi sempre di più nel territorio etneo.

“Quando il presidente Pino Carbone mi ha affidato l’incarico di direttore sportivo – spiega Massimo D’Onofrio – e il compito di costruire questa nuova squadra, la prima persona a cui ho pensato come allenatore è stata Paolo Montagnani: un tecnico che conosco da molto tempo, con cui mi sono confrontato spesso sui campi, in diverse situazioni, campionati e stagioni. Lo stimo profondamente e sono convinto che sia la scelta migliore per guidare questo nuovo progetto che sta per iniziare”.

Classe 1968, Paolo Montagnani vanta una lunga carriera da allenatore iniziata dopo gli anni da palleggiatore tra Serie A e B. Alla guida tecnica ha ottenuto importanti risultati con diverse formazioni di Serie A1 e A2, tra cui Modena, Verona, Città di Castello, Livorno e Tuscania, distinguendosi per un gioco moderno, efficace e orientato alla valorizzazione dei giovani.

“Abbiamo costruito un roster completo ed equilibrato, sia sotto il profilo tecnico che caratteriale – ha detto Paolo Montagnani – manca ancora un ultimo tassello, il più importante: l’opposto. Ma a breve anche questo nodo sarà sciolto. Non è il momento dei proclami: il campionato è competitivo, ricco di squadre forti e realtà consolidate. In Serie A2 ogni stagione riserva sorprese e delusioni: il nostro obiettivo è semplice e concreto, giocare bene a pallavolo. Quando una squadra esprime un bel gioco, il pubblico si diverte. Ed è proprio questo ciò che ci interessa maggiormente”.

Paolo Montagnani sarà affiancato da Marco Franchi nel ruolo di viceallenatore e Domenico Arlotta come assistente. La responsabilità della preparazione atletica, invece, è stata affidata a Daniel Lecouna.