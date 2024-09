Pallavolo: Santarelli ‘compito Conegliano non e’ finito’

agenzia

L'azzurra Sarah Farah: "Pronte a divertirci e dare spettacolo"

ROMA, 27 SET – “Sono 10 anni che sono a Conegliano e la reputo ormai casa. Ho la fortuna di allenare giocatrici incredibili, il club è maturato e siamo cresciuti insieme. Adesso ho una maturità differente, abbiamo costruito qualcosa di grande ma il nostro compito non è finito. La società sta crescendo e questo è dovuto anche alla vittoria della nazionale italiana. Il campionato italiano ora è credibile, ho visto la crescita che ha avuto, questi club sono una manna dal cielo per il movimento. Per noi giocare partite importanti è meraviglioso, soprattutto davanti a così tanti spettatori. Forse è dovuto a quello che abbiamo costruito e sia io che Lavarini siamo due privilegiati”. Così Daniele Santarelli, tecnico della Prosecco doc Imoco Conegliano, parla durante la presentazione, in Campidoglio, della Supercoppa Fineco di pallavolo che si giocherà domani a Roma. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Sarah Fahr, campionessa olimpica, che sottolinea come le giocatrici siano “pronte a divertirci e dare spettacolo. Il nostro club riesce sempre a mettere insieme un gruppo di persone che si integrano bene insieme e vogliamo dimostrare di esserci ancora una volta”, le sue parole. Anche Johanna Wolosz, infine, ammette che “ogni anno è sempre più difficile difendere questa Supercoppa, Milano ha una grande squadra e anche l’anno scorso è stata una finale tostissima. Ma siamo venute per vincere, i nostri obiettivi sono sempre gli stessi”, conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA