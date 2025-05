Pallavolo: Velasco ‘Italia non è club, 4 rifiutano convocazione’

agenzia

Il Ct fa i nomi, Pietrini, Chirichella, Bonifacio e Lubian

ROMA, 06 MAG – “Pietrini, Chirichella, Bonifacio e Lubian hanno rifiutato la convocazione”. Lo rivela il ct dell’Italia femminile di pallavolo, Julio Velasco, svelando le convocazioni per la Volleyball Nations League 2025. “La maglia azzurra non è un club, è speciale – aggiunge Velasco -. Capisco le loro motivazioni, le accetto e le rispetto. Nessuno pensi di poter decidere ogni anno se venire o no in Nazionale. Per me la porta è quasi chiusa. Un no è sempre un no. Un discorso è dire: ho un problema e appena lo risolvo sono lì. Un conto è dire: mi prendo un’estate”.

