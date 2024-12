Pallavolo: Velasco, ora non si deve creare obbligo di vincere

agenzia

Bisogna pensare come avessimo perso con umiltà e consapevolezza

MILANO, 14 DIC – “Dopo le Olimpiadi mi hanno chiesto ‘e ora cosa si fa?’. Non dobbiamo fermarci a dirci quanto siamo bravi e belli, ma bisogna cercare sempre di migliorare. La prima cosa che dobbiamo pensare è che abbiamo perso. E cosa avessimo fatto se avessimo perso? È difficile ma ci dobbiamo provare Anche dentro la Federazione non si deve creare, come è già stato fatto in passato, quell’ambiente con l’obbligo di vincere, né per la nazionale maschile né per la femminile. Non c’è niente di più difficile per una squadra che gestire questo obbligo”. Lo ha detto il ct della nazionale italiana femminile di pallavolo Julio Velasco, nel suo intervento di apertura degli “Stati generali della Pallavolo” in corso a Milano. “Anche Djokovic doveva andare a Tokyo, dare due racchettate e vincere l’oro, così non è stato. Dobbiamo avere consapevolezza di essere tra le più forti, anche perché abbiamo battuto nettamente tutti, ma serve l’umiltà di continuare ad imparare dagli altri”.

