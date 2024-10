Pallavolo: Velasco ‘proseguo con Italia donne fino a 2028’

agenzia

A Rai Italia 'Sì, sento ancora di avere gli occhi di tigre'

ROMA, 24 OTT – “Rinnovo con la nazionale? Sì, sento ancora gli occhi di tigre, arriverò a Los Angeles 2028. Siamo d’accordo con il presidente Manfredi, ne stiamo già parlando”. Lo ha detto Julio Velasco, in occasione del “Premio Mecenate dello Sport – Varaldo Di Pietro”, in un’intervista alla trasmissione “Casa Italia” di Rai Italia dove annuncia di fatto il rinnovo sulla panchina della nazionale femminile azzurra che con lui ha vinto l’oro olimpico a Parigi. La trasmissione andrà in onda venerdì 1 novembre 2024.

