Pallavolo: VNL donne; 3-0 al Belgio,l’Italia conquista le Finals

agenzia

Ad Apeldoorn le ragazze di Velasco centrano l'obiettivo

ROMA, 09 LUG – Missione Finals compiuta. L’Italia batte il Belgio 3-0 (25-19; 25-15; 25-18) all’esordio nella Pool 7 di Apeldoorn e conquista matematicamente l’accesso alle Finals di Volleyball Nations League 2025 in programma a Lodz dal 23 al 27 luglio. Mancava l’ultimo tassello per raggiungere il primo obiettivo dell’estate azzurra e l’Italia lo ha ottenuto allungando la striscia di vittorie giunta a quota 23 considerando i match ufficiali disputati da Macao 2024 ad oggi. Come un rullo compressore le azzurre hanno regolato anche il Belgio alla Omnisport Arena di Apeldoorn grazie ad una prestazione di alto livello mostrando nuovi importanti segnali di crescita fisica e tecnica. Domani alle 17 si torna in campo per affrontare la Serbia della rientrante Boskovic che ha ottenuto la prima vittoria in VNL contro la Repubblica Ceca, in una sfida che riproporrà una delle rivalità più autentiche del volley mondiale. “Siamo in finale e questo è molto importante per noi – le parole del ct azzurro Julio Velasco – inoltre abbiamo disputato una buona partita contro il Belgio pur concedendo dei momenti di pausa dovuti forse a dei cali di concentrazione. Poi però le ragazze sono state brave a ritrovarsi per portare a casa un match molto importante per aprire nel migliore dei modi questa week. E’ stata una bella partita e possiamo ritenerci soddisfatti. Domani contro la Serbia sosterremo un esame in vista delle finali contro una squadra molto forte in un incrocio che è oramai diventato un derby per quanto atteso a livello internazionale. Sarà importante giocare bene e valutare ciò che sapremo fare di buono e quello che dovremo correggere”. “Siamo felici, abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo stagionale ma allo stesso tempo siamo concentrate su questa week – ha dichiarato il capitano azzurro, Anna Danesi – perché potremo testarci contro squadre di alto livello in vista dell’ultimo atto della Volleyball Nations League. I numeri dicono che siamo forti e siamo in forma ma in campo non vanno i numeri e pertanto dovremo spingere e migliorare sempre. Adesso contro Serbia, Turchia e Olanda potremo saggiare il nostro stato di forma e capire a che punto siamo in vista delle Finals. Possiamo approcciare a queste sfide così toste con serenità e voglia di vincere”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA