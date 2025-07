Pallavolo: VNL donne; 3-0 alla Serbia, 10/a vittoria Italia

agenzia

Prosegue il cammino della azzurre già qualificate per le finals

ROMA, 10 LUG – Prosegue incessante il cammino dell’Italia in Volleyball Nations League femminile. Dopo la vittoria all’esordio nella Pool 7 di Apeldoorn e conseguente pass per le Finals staccato, le azzurre si sono ripetute alla Omnisport Arena battendo la Serbia 3-0 (25-17; 26-24; 25-20) nella sfida valida per la seconda giornata della week 3 in svolgimento in Olanda. Risultato importante, frutto dell’ennesima prestazione di alto livello che consegna nelle mani di capitan Danesi e compagne il decimo successo consecutivo in altrettanti match ufficiali disputati nel 2025 che significa anche 24esima vittoria di fila aperta nella week 2 di VNL 2024 a Macao e proseguita poi ai Giochi Olimpici di Parigi ed ora nelle pool di VNL. Un dominio tradotto nel primato in classifica generale a cui neanche la rientrate Boskovic, fuoriclasse serba, è riuscita a porre freno nel corso di una partita gestita con sicurezza dalle ragazze del ct Julio Velasco anche e soprattutto nelle difficoltà. Le azzurre domani potranno godere di un giorno senza gare per preparare al meglio le ultime due sfide della fase intercontinentale con Turchia (sabato 12 luglio alle 20) e Olanda (domenica 13 luglio alle 16).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA