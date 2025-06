Pallavolo: Vnl donne; Italia-Cina 3-0, 8/a vittoria azzurre

agenzia

Azzurre in testa in vista dell'ultima week ad Apeldoorn

ROMA, 22 GIU – Non si ferma la corsa dell’Italia in Volleyball Nations League. Le azzurre chiudono la week di Hong-Kong battendo anche le padrone di casa della Cina, per 3-0 (25-21; 32-30; 25-11), e conquistano l’ottavo successo consecutivo in VNL. 8 su 8 e primato in classifica generale che impreziosisce la striscia di 22 vittorie in partite ufficiali (Fivb e Cev) aperta un anno fa a Macao proprio battendo la Cina 3-0. Anche contro la Cina la nazionale allenata da Julio Velasco si è confermata insuperabile in una partita combattuta e a tratti spettacolare. Le azzurre sono sempre più saldamente in testa alla classifica generale di Nations League e con un piede già alle Finals di Lodz da conquistare matematicamente nell’ultima week in programma ad Apeldoorn dal 9 al 13 luglio. Domani la delegazione tricolore farà rientro in Italia con un volo in partenza da Hong-Kong nella notte (locale) tra lunedì e martedì che atterrerà a Milano martedì mattina. Qualche giorno di riposo e poi dalla prossima settimana riprenderà il lavoro in palestra in vista del rush finale di Volleyball Nations League.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA