Pallavolo: Vnl uomini, Italia batte 3-0 in amichevole il Canada

Preparazione in vista del debutto dell'11/6 con la Bulgaria

ROMA, 09 GIU – La Nazionale maschile ha superato con il risultato di 3-0 (25-20, 25-22, 25-22) il Canada nell’incontro amichevole giocato nella notte presso il Peps de l’Université Laval di Quebec City, che sarà anche sede degli allenamenti degli azzurri in Canada. Al termine della gara, i due allenatori hanno deciso di disputare un ulteriore set concluso 25-21 in favore dell’Italia. Francesco Sani è stato eletto MVP del match. Giannelli e compagni hanno testato il loro stato di forma contro la formazione canadese in un test match che ha fornito al commissario tecnico azzurro, Ferdinando De Giorgi, importanti indicazioni in vista del primo match di Volleyball Nations League contro la Bulgaria (in programma l’11 giugno alle ore 12 locali, le 17 italiane). Il ct ha schierato Giannelli in palleggio, Rychlicki sulla sua diagonale, Bottolo e Sani schiacciatori, Anzani e Gargiulo, con Laurenzano libero. Il Canada, invece, è sceso in campo con Herr, Hofer, Sclater, Young, Schnitzer, McCarthy e Currie libero.

