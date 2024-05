Pallavolo:3-0 a polacchi Wiegel, Trentino vince Champions League

agenzia

Quarto titolo per l'Itas. Michieletto match winner con 16 punti

ROMA, 05 MAG – L’Itas Trentino ha vinto la Champions League di pallavolo battendo in finale i polacchi dello Jastrzebski Wegel per 3-0 (25-20, 25-22, 25-21) nella finale giocata ad Antalya, in Turchia. Per Trentino è il quarto trionfo nella massima competizione europea. Oggi miglior marcatore dell’Itas è stato Alessandro Michieletto con 16 punti.

