Pallavolo:3-0 a Slovenia, 9/a vittoria azzurri in Nations League

Italia già tra le migliori otto, domani l'Olanda

ROMA, 19 LUG – Prosegue senza sosta il cammino della Nazionale maschile nella Nations League di pallavolo. Dopo l’aritmetica certezza di essere tra le migliori otto della manifestazione con due turni d’anticipo, gli azzurri di Fefè De Giorgi hanno superato a Lubiana anche i padroni di casa della Slovenia per 3-0 (25-22, 25-20, 25-23), conquistando la nona vittoria nella fase intercontinentale della VNL, che conferma la seconda posizione in classifica generale, alle spalle del Brasile. I numeri degli azzurri parlano ora di 9 vittorie e 25 punti, con 30 set vinti e 14 persi, in attesa di scendere in campo domani contro l’Olanda alle ore 16.30, nella quarta e ultima giornata della Week 3.

