Pallavolo:Velasco ‘Nazionale importante per creare voglia sport’

agenzia

Il ct azzurro: "Ricordi più belli legati a giovinezza"

ROMA, 06 FEB – “Le nazionali, la Serie A e lo sport professionistico in generale servono per creare la voglia di fare sport, non importa se poi saremo campioni”. Così Julio Velasco, allenatore della nazionale femmiile di pallavolo oro olimpico a Parigi 2024, in un videomessaggio agli studenti durante la presentazione della 32/a edizione di Volley Scuola. Parlando dell’evento riservato alle scuole, poi, Velasco ammette di non pensare “a queste manifestazioni per cercare i nuovi campioni. Il ricordo più bello della mia vita pallavolistica è legato a quando ero giovane, ai sogni, alla convivenza, all’avere la capacità di superarsi. Vincere è bello, ma a condizione che sia parte di un processo che ci impari a vivere la nostra età”. “I giovani devono godersi la vostra vita, noi cerchiamo di aiutarli”, conclude.

