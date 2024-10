Pallone d’oro: Dovbyk e Hummels al 29/o posto

agenzia

Comincia a essere svelata la graduatoria, ecco i due romanisti

ROMA, 28 OTT – Comincia ad essere svelata progressivamente la classifica del Pallone d’Oro, in attesa della proclamazione del vincitore attesa intorno alle 20.45. In lizza i 30 calciatori ‘nominati’ a suo tempo, fra i quali non ci sono italiani. Al 29/o posto della graduatoria ci sono, alla pari, i due romanisti Artem Dovbyk e Matts Hummels. Quindi ecco Grimaldo del Bayer Leverkusen (28/o), Vitinha del Psg (27/o) e Declan Rice dell’Arsenal (26/o). Davanti a loro Cole Palmer del Chelsea (25/o), William Saliba dell’Arsenal (24/o), Ruben Dias del Manchester City (23/o), Antonio Rudiger del Real Madrid (22/o) e Bukayo Saka anche lui dell’Arsenal (21/o).

