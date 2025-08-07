Pallone d’Oro: Girelli e Cantore candidate fra le donne

agenzia

Due azzurre fra le 30 nominations. E sei del Barcellona

ROMA, 07 AGO – Ci sono due giocatrici della nazionale italiana protagonista degli ultimi Europei nella lista di France Football delle 30 ‘nominations’ per il Pallone d’oro femminile. Sono Cristiana Girelli della Juventus e Sofia Cantore che ha da poco lasciato la Juve per andare a giocare in America, nel Washington Spirit. Questa la lista completa delle 30 candidate: – Lucy Bronze (Inghilterra, Chelsea) – Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride) – Aitana Bonmati (Spagna, Barcellona) – Sandy Baltimore (Francia, Chelsea) – Mariona Caldentey (Spagna, Arsenal) – Klara Buhl (Germania, Bayern Monaco) – Sofia Cantore (Italia, Juventus-Washington Spirit) – Steph Catley (Australia, Arsenal) – Melchie Dumornay (Haiti, Lione) – Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City Current) – Emily Fox (Usa, Arsenal) – Cristiana Girelli (Italia, Juventus) – Esther Gonzalez (Spagna, Gotham FC) – Caroline Graham Hansen (Norvegia, Barcellona) – Patri Guijarro (Spagna, Barcellona) – Amanda Gutierres (Brasile, Palmeiras) – Hanna Hampton (Inghilterra, Chelsea) – Pernille Harder (Danimarca, Bayern Monaco) – Lindsey Heaps (Usa, Lione) – Chloe Kelly (Inghilterra, Manchester City-Arsenal) – Marta (Brasile, Orlando Pride) – Frida Leonhardsen Maanum (Norvegia, Arsenal) – Ewa Pajor (Polonia, Barcellona) – Clara Mateo (Francia, Paris FC) – Alessia Russo (Inghilterra, Arsenal) – Claudia Pina (Spagna, Barcellona) – Alexia Putellas (Spagna, Barcellona) – Johanna Rytting Kaneryd (Svezia, Chelsea) – Caroline Weir (Scozia, Real Madrid) – Lea Williamson (Inghilterra, Arsenal)

