Pallone d’Oro verso Rodri, Vinicius e il Real non vanno a Parigi

agenzia

Florentino Perez si infuria e annulla il viaggio

ROMA, 28 OTT – L’aereo con a bordo la delegazione del Real Madrid che avrebbe dovuto recarsi a Parigi, partendo dall’aeroporto Adolfo Suarez di Barajas, per la cerimonia di consegna del Pallone d’Oro non è più partito. Il volo era in programma per le 15 ma, secondo quanto riferisce la stampa online spagnola, è stato cancellato dopo che al presidente del Real Florentino Perez e al suo entourage è arrivata la notizia che il premio di ‘France Football’ sarebbe stato vinto non da Vinicius Junior, giocatore delle ‘merengues’, ma da Rodri, ex Atletico Madrid, centrocampista del Manchester City e della nazionale spagnola che ha trionfato a Euro ’24. Per Perez l’arrabbiatura è stata tale che ha deciso di non partire più. Con lui e Vinicius avrebbero dovuto recarsi a Parigi l’allenatore Carlo Ancelotti, uno dei candidati al premio di tecnico dell’anno, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Dani Carvajal, Federico Valverde e Antonio Rudiger. Invece, secondo quanto fanno sapere ‘Marca’ e altre fonti locali, nessuno di loro sarà al Teatro Chatelet di Parigi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA