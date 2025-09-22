Pallone d’Oro, vince Ousmane Dembélé del Psg: la classifica dei primi 25 e tutti i premi (con qualche sorpresa)

Sport

Il giocatore del Psg Osumane Dembelè ha vinto il Pallone d’Oro 2025. Tra le donne, terzo successo perla giocatrice del Barcellona, Aitana Bonmatì.

I primi dieci

Vince Ousmane Dembélé, davanti Lamine Yamal. Chiude il podio Vitinha. Poi Mohamed Salah, Raphinha, Achraf Hakimi, Kylian Mbappé, Cole Palmer, Gianluigi Donnarumma e al decimo Nuno Mendes.

Gli altri

Ecco la classifica del Pallone d’Oro 2024-2025 dalla 11ª alla 25ª posizione, con nomi di spicco e giovani promesse che si confermano protagonisti assoluti.

Undicesimo Pedri, centrocampista del Barcellona, seguito da Khvicha Kvaratskhelia del PSG e dal bomber del Bayern Monaco Harry Kane. Al 14° posto Desiré Doué, attaccante del PSG, protagonista nella finale di Champions League con una doppietta decisiva. Subito dietro Viktor Gyokeres dell’Arsenal, Vinicius del Real Madrid e Roberto Lewandowski del Barcellona.

Al 18° posto il centrocampista del Napoli Scott McTominay, davanti a Joao Neves del PSG e all’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez. Chiudono la top 25 grandi nomi come Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Alexis Mac Allister (Liverpool), Jude Bellingham (Real Madrid), Fabian Ruiz (PSG), Denzel Dumfries (Inter), Erling Haaland (Manchester City), Declan Rice (Arsenal), Virgil Van Dijk (Liverpool), Florian Wirtz (Liverpool) e Michael Olise (Bayern Monaco).

Il miglior giovane

Il premio Kopa per il miglior giovane è stato assegnato all’attaccante del Barcellona e della nazionale spagnola, Lamine Yamal, 18 anni, che ha superato Joao Neves (PSG), Estevão (Chelsea), Doué (PSG) e Yildiz (Juventus).

Il miglior allenatore

Luis Enrique, tecnico del PSG, si è aggiudicato il Trofeo Cruyff come miglior allenatore del mondo. Il tecnico spagnolo ha superato la concorrenza di Antonio Conte (Napoli), Enzo Maresca (Chelsea), Hansi Flick (Barcellona) e Arne Slot (Liverpool).

Il miglior portiere

Gianluigi Donnarumma si aggiudica invece il Trofeo Yashin maschile, riconoscimento assegnato al miglior portiere della stagione, durante la 69ª edizione del Pallone d’Oro. Il portiere italiano ha superato una folta concorrenza composta da Alisson Becker (Liverpool), Yassine Bonou (Al-Hilal), Lucas Chevalier (Lille/PSG), Thibaut Courtois (Real Madrid), Emiliano Martinez (Aston Villa), Jan Oblak (Atletico Madrid), David Raya (Arsenal), Matz Sels (Nottingham Forest) e Sommer (Inter). Donnarumma ha ritirato il premio dalle mani di Gianluigi Buffon.

Il miglior attaccante

Viktor Gyökeres, attaccante dell’Arsenal e della nazionale svedese, si aggiudica il premio Gerd Müller come miglior marcatore tra club e nazionale nella stagione appena conclusa.

