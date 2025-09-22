Pallone d’oro:Donnarumma in top 10,18/o McTominay e 20/o Lautaro

agenzia

Si piazza 25/o Dumfries davanti a Haaland, solo 26/o

ROMA, 22 SET – Gianluigi Donnarumma si è piazzato nella top ten della classifica del Pallone d’oro. In attesa di conoscere il vincitore del premio 2025 gli organizzatori annunciano sui social i giocatori piazzati dall’11/o al 33/o posto dove non figura il portere della Nazionale e del Manchester City, unico giocatore italiano in corsa. Tra i giocatori stranieri che giocano in Serie A ci sono Scott McTominay, 18/o, tra i protagonisti dello scudetto vinto dal Napoli e Lautaro Martinez dell’Inter, 20/o. Tra gli altri si classifica al 26/o posto il bomber norvegese del Manchester City Erling Haaland dietro all’altro interista Denzel Dumfries, 25/o. Si classifica 23/o Jude Bellingham, centrocampista inglese del Real Madrid e 17/o l’attaccante polacco del Barcellona Robert Lewandowski dietro all’altro attaccante del Real Madrid, il brasiliano Vinicius Jr, 16/o. 12/o posto per l’ex Napoli e campione d’Europa Khvicha Kvaratskhelia che ha preceduto il centravanti del Bayern Monaco Harry Kane, 13/o. Alle 21 comincia la cerimonia di premiazione al Théâtre du Châtelet di Parigi.

