Panatta ‘Gauff noia mortale’, Paolini ‘c’è poco da criticare’

L'azzurra 'Io provo a fare del mio meglio e a far divertire'

ROMA, 18 MAG – “C’è poco da criticare, Coco è una ragazza giovanissima, una grande atleta e molto influente, penso porti solo cose positive al nostro mondo”. Risponde così Jasmine Paolini dopo che ieri Adriano Panatta in diretta Rai 1 aveva definito il gioco della Gauff “una noia mortale”, allargando poi lo stesso concetto al “95% del tennis femminile”. “Io provo a far del mio meglio sperando che la gente apprezzi”, ha invece aggiunto Paolini nella conferenza stampa post successo in doppio con Sara Errani a Roma.

