Pancalli ‘Coni immedesimato con Malagò, serve discontinuità’

agenzia

Candidato alla presidenza: "Vorrei dare più spazio"

ROMA, 13 GIU – “Penso a un Coni in discontinuità. Con Malagò ho sempre avuto ottimi rapporti, mi sorprenderebbe che possano peggiorare dopo. Di Malagò non mi ha convinto questa eccessiva personalizzazione, ma perché ha una personalità straordinaria. Il mondo del Coni si è sempre immedesimato molto in lui, io vorrei apparire meno ma dare più spazio a tutti, soprattutto ai presidenti federali che sono gli artefici dei successi”. Così Luca Pancalli, candidato alla presidenza del Coni, durante la presentazione del proprio programma elettorale in vista del voto del prossimo 26 giugno. “La discontinuità non è per forza negatività; io una mia personalità, lui ne ha un’altra e Buonfiglio un’altra ancora – prosegue – Io devo essere un uomo dietro le quinte che tenta di mettere nelle migliori condizioni di portare i risultati”, conclude.

