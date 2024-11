Pancalli, ‘Dual career tema importante per futuro atleti’

agenzia

Il presidente Cip: "Molti atenei sperimentano sistema americano"

ROMA, 31 OTT – “Molti atenei privati stanno sperimentando il sistema americano da tempo, molti atenei statali stanno promuovendo la sostenibilità della dual career accompagnando gli atleti top level mettendoli nelle condizioni di unire il tempo dedicato allo sport e quello allo studio. Credo sia importante promuoverlo negli atenei statali perché è un tema importante non solo per chi si occupa di sport ma per la vita futura dei nostri atleti”. Così Luca Pancalli, presidente Cip, dice la sua sulla possibilità della dual career a margine del convegno “Il sistema Italia alla prova dei valori Olimpici e Paralimpici. Verso Milano Cortina 2026” tenutosi all’università Lumsa. Poi, parlando delle Olimpiadi invernali che si terranno nel 2026 Pancalli sottolinea come “parlare di un grande evento sportivo in un luogo di formazione universitaria non significa solo attrarre attenzione sui due più grandi eventi sportivi che avremo in italia nel 2026, ma anche tutti gli altri temi che li accompagnano. Ma significa anche contaminare l’interesse dei giovani anche su quello che è il contenuto prettamente sportivo”, conclude.

