Pancalli ‘no al ricorso per Carraro? Mi piace vincere sul campo’

N.1 Cip e elezioni Coni:"Competizione dove deve prevalere sport"

ROMA, 13 GIU – “Mancato ricorso per candidatura Carraro? Mi piace vincere sul campo. Una volta successe che il mio rivale venne squalificato e la ricordo ancora oggi come una vittoria amara. Nel confronto elettorale ci sta lo sviluppo dell’essenza della democrazia del nostro mondo, il candidato aggiunge a questo e per questo non ho fatto ricorso”. Così Luca Pancalli, candidato presidente Coni, durante la presentazione del proprio programma elettorale per le elezioni che si terranno il prossimo 26 giugno torna sulla scelta di non fare ricorso alla candidatura di Carraro. Poi, parlando delle prossime elezioni, lo stesso Pancalli sottolinea come “questa è una competizione alla fine della quale deve vincere lo sport italiano. Io e gli altri candidati abbiamo deciso di metterci a disposizione del sistema. Lo slogan ‘un Coni di tutti’, è perché io credo che le istituzioni non appartengano a nessuno ma si devono rappresentare, si deve sempre fare un lavoro di squadra e tutti devono partecipare alla costruzione dei percorsi”. Infine un pensiero sul ritorno di Binaghi e Barelli in Consiglio nazionale: “Stiamo collaborando insieme, non è difficile farlo. Con loro portiamo avanti un discorso produttivo, non credo che sarà difficile coinvolgerli di nuovo nella vita dello sport italiano”. conclude.

