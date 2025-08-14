Paolini batte Krejcikova ed é nei quarti a Cincinnati

agenzia

Azzurra incontrerà Gauff, un problema fisico menoma l'avversaria

ROMA, 14 AGO – Jasmine Paolini accede accede ai quarti del Cincinnati Open (Wta 1000) grazie al successo sulla ceca Barbora Krejcikova (numero 80 del ranking). L’azzurra ha vinto agevolmente il primo set, con il punteggio di 6-1. Nel secondo per Krejcikova si é accentuato un problema fisico, che ha richiesto l’intervento del medico al piede sinistro. Il set é però proseguito sulla falsariga del primo e si é concluso 6-2 per Paolini. Nei quarti incontrerà la statunitense Coco Gauff, numero 2 del mondo.

