Paolini si infortuna, eliminata da Kenin a Dubai

agenzia

Il match degli ottavi vinto 6-4, 6-0 dalla statunitense

ROMA, 19 FEB – Jasmine Paolini è stata eliminata negli ottavi di finale del torneo Wta 1000 di Dubai, battuta dalla statunitense Sofia Kenin per 6-4, 6-0. A determinare la sconfitta dell’italiana n.4 al mondo è stato un infortunio ad una caviglia all’inizio del secondo set. Dopo l’intervento medico, Paolini è rimasta in campo con una fasciatura ma, senza più la possibilità di reagire al gioco dell’avversaria, ha perso sei game di fila e l’incontro. Più tardi, in coppia con Sara Errani, la toscana dovrebbe scendere in campo nel torneo di doppio contro la russa Panova e l’ungherese Stollar.

