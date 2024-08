Paolo Egonu ‘superfiera, sono felice per queste donne’

agenzia

La schiacciatrice azzurra: "Noi siamo una squadra"

PARIGI, 11 AGO – “Riesco a dire solo una cosa: sono superfiera. E felice per queste donne”. Dice proprio cosi’, donne e non azzurre o ragazze, Paola Egonu, al termine della finale olimpica vinta per il primo storico oro ai Giochi della pallavolo italiana. “L’abbraccio finale con Antropova dopo tante parole sulla nostra rivalità? Noi siamo una squadra, e con l’oro chiudiamo un anno fantastico”.

