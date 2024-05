Paolo Maldini accusa: «La mia intervista censurata». E dà mandato al suo avvocato per ottenere giustizia

il caso

L'intervista con Alessandro Alciato (che aveva denunciato pressioni per non mandarla in onda) sarebbe stata tagliata. L'ex campionissimo del Milan non si arrende

Paolo Maldini, ex capitano e bandiera del Milan, di cui è stato anche direttore dell’area tecnica nell’ultimo scudetto rossonero, attraverso il suo avvocato Danilo Buongiorno, «a fronte della nota censura alla propria intervista presso Radio serie A (ovvero la Radio Tv ufficiale della Lega serie A calcio) dello scorso 9 maggio, comunica di avere già incaricato» il suo difensore «per la propria tutela da tali gravi comportamenti ingiustamente subiti».

Lo si legge in una nota nella quale si precisa che «l’avvocato Danilo Buongiorno, a nome e per conto del Sig. Paolo Maldini, diffida chiunque dalla reiterazione di tali comportamenti e si riserva, se del caso, ogni azione a tutela del proprio cliente; ed a difesa del diritto fondamentale di libertà di espressione».

Il giornalista Alessandro Alciato, che aveva realizzato l’intervista, nei giorni scorsi aveva parlato sui social di «pressioni per non mandarla in onda». E rivolgendosi a Maldini aveva detto: «la tua libertà di pensiero fa sempre la differenza».

Cosa aveva detto Maldini (perché pubblicato)