Paolo Pizzo si racconta: «La vittoria più bella: la stoccata vincente per battere il tumore»

IL RITRATTO

Da Catania è arrivato due volte sul tetto del mondo. Un'impresa sbalorditiva per uno schermidore

La Sicilia può contare su un campione unico come il catanese Paolo Pizzo, perché arrivare sul tetto del mondo è da ritenersi una sbalorditiva impresa per uno schermidore, ma arrivarci due volte ha veramente dello straordinario. E Paolo Pizzo fa parte di quella ristrettissima cerchia di campioni della spada internazionale che si sono laureati due volte campioni del Mondo vincendo il primo titolo iridato nel 2011 nella sua Catania e sei anni dopo a Lipsia in Germania, imitando l’impresa dell’altra spadista etnea Rossella Fiamingo, oro a Kazan 2014 e magico bis a Mosca 2015.

Una carriera nella scherma cominciata prestissimo e andata avanti per quasi 30 anni vincendo in pedana e soprattutto fuori, visto che giovanissimo ha dovuto combattere e vincere dopo che a 14 anni scoprì di avere un tumore nei gangli nervosi nell’area motoria del cervello che sconfisse con grande tenacia e l’affetto dei suo genitori, mamma Patrizia e papà Piero figlio di Liliana Pizzo indimenticabile icona del volley etneo.

«Ho iniziato scherma all’Istituto San Giuseppe – racconta Paolino Pizzo – con una lezione di prova della maestra Giovanna Ferro. Praticavo già calcio nella Spar Puntese e Pallavolo nell’Aquilia Acireale, ma l’incontro con la scherma fu amore a prima vista. Mi tesserai subito per il Cus Catania, immediatamente dopo la lezione di prova. Poi il passaggio con il maestro Mimmo Sperlinga e poi la svolta con il trasferimento a Roma alla corte dell’indimenticabile tecnico russo Oleg Puzabov».

Ma prima c’è stato da vincere una grande battaglia con il tumore.«La battaglia con il tumore è stata tosta e con orgoglio posso dire di essere stato operato e salvato dell’equipe del prof. Albanese nella mia Catania. Ma con altrettanta onestà dico che, anche se sono guarito al 100%, nei miei incubi peggiori rivivo ancora quei momenti».

Nascere in una famiglia di sportivi ha avuto sicuramente il suo peso.«Senza la mia famiglia non sarei chi sono. Ho sempre sognato di renderli tutti fieri e ci sono riuscito. Le feste a casa a Pedara dopo ogni podio sono l’emblema di un mondo conquistato in un nucleo che ha lo sport nel Dna. Sono un agonista puro e crescere tra racconti di scudetti e allenamenti nelle palestre Pizzo con mia nonna Liliana e le mie zie Tiziana e Donatella mi ha reso certamente più forte».

Una carriera di grandi successi, ma anche con qualche rimpianto.«Forse l’unico rimpianto che ho nella mia carriera è quello di essermi paralizzato ad un passo dal podio ai Giochi di Londra 2012 dove ho chiuso al 5° posto, ma per fortuna ho potuto rimediare con il fantastico argento a squadre di Rio 2016».

La vittoria più bella.«Ovviamente è quella contro la maledetta malattia che faccio ancora fatica a nominare. Sul campo certamente il primo trionfo mondiale nella mia raggiante Catania. Amo la mia città e le emozioni di quella vittoria hanno un sapore particolare. La notte stessa, ricordo, avevo tanta paura di addormentarmi e che fosse soltanto un incredibile sogno».

Cosa fa oggi Paolo Pizzo.«Sono tecnico di spada in Aeronautica e mental coach. Il mio ruolo è quello di guida per i miei ragazzi, e posso già dire di aver vinto più da allenatore che da atleta, nonostante abbia appena iniziato».

Chi sono gli eredi di Pizzo.«Le mie figlie Elena e Nicole hanno 7 e 5 anni. Hanno già provato nuoto, tennis, ginnastica e judo, ma alla fine anche loro hanno insistito per fare scherma. A me importa solo che siano felici ed in salute. Detto ciò, i miei atleti attuali sono già i miei eredi, visto che trasmetto loro tutta la mia immensa carica ed il più delle volte diventano inarrestabili. Mi risulta più piacevole osservare vincere loro, rispetto alle mie medaglie. Probabilmente perché da atleta ero sempre duro con me stesso».

Il rapporto con Catania.«Catania la amo e la critico al tempo stesso. Una città con carattere e radici profonde, impossibile che possa lasciare indifferente. Conosciamo tutti il suo potenziale e i suoi problemi innati e un giorno te ne innamori, ed un attimo dopo potresti voler fuggire per non tornare mai».