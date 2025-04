Papa: Buffon, ci ha scosso l’anima, lo porterò sempre nel cuore

agenzia

'Capace di illuminare il suo tempo come accade solo ai grandi'

ROMA, 21 APR – “Francesco è stato un Papa speciale, capace di illuminare il suo tempo come accade solo ai più grandi. E’ stato un punto di riferimento spirituale e morale, che ha sempre parlato al cuore del mondo, con semplicità, umanità e forza. Ci ha indicato la strada con grande coraggio e scosso l’anima, porterò il suo esempio per sempre nel cuore”. Così, su Instagram dove posta anche una foto in cui stringe la mano a Papa Francenco, Gigi Buffon, attuale capodelegazione della nazionale e campione del mondo 2006, ricorda il Pontefice morto oggi.

