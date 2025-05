Papa Leone XIV saluta un tifoso a Genazzano: “Forza Roma”

agenzia

Video sembrerebbe confermare fede calcistica nuovo Pontefice

ROMA, 10 MAG – Durante una visita al santuario di Genazzano, vicino a Roma, il nuovo Pontefice è stato avvicinato da alcuni tifosi e dalla sua macchina Papa Leone XIV ne ha salutato uno lasciandosi scappare, seguito da un sorriso, un “Forza Roma” che confermerebbe le voci su quale sia la sua fede calcistica. Già dopo la sua elezione come successore di Papa Francesco, su Robert Francis Prevost erano circolate indiscrezioni riguardo alla sua squadra del cuore. E il video pubblicato da diversi siti come Sky Sport e profili social come il ‘Romanista’ sembrerebbe confermarle.

