Papa: Pancalli ‘ha dedicato la sua vita a ultimi e fragili’

agenzia

Presidente Cip'saputo indicare strada anche a mondo dello sport'

ROMA, 21 APR – “L’umanità perde un grande Pontefice, un uomo che ha dedicato la sua vita agli ultimi e ai più fragili inviando al mondo un forte messaggio di amore e di solidarietà”. Questo il ricordo di Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, sui propri canali social, riguardo alla morte di Papa Francesco. “La sua scomparsa ci riempie di dolore. Porteremo per sempre nel nostro cuore – aggiunge Pancalli – le sue parole di ammirazione e di incoraggiamento nei confronti della famiglia paralimpica. In occasione della firma della Dichiarazione ‘Sport per tutti: coeso, accessibile e a misura di ciascuno’ nel 2022 ha saputo indicare una strada anche al mondo dello sport, attribuendogli l’importante ruolo di messaggero di pace, generatore di comunità, per la costruzione di una società più equa e più giusta. Grazie Santo Padre per aver condiviso con un noi questo messaggio di speranza e per averci ispirato ogni giorno nelle nostre azioni”.

