Rinviata la disputa di tutte le gare della 34/a giornata

ROMA, 21 APR – Si giocheranno il 13 maggio prossimo le partite della 34/a giornata del campionato di serie B, in programma oggi e che sono state rinviate per la scomparsa di papa Francesco. Lo apprende l’ANSA. Il calendario prevedeva per oggi la disputa di tutte le partite del turno.

