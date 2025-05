Papa: tecnico del Cagliari, ‘colpito da suo messaggio di pace’

agenzia

Anche Nicola davanti alla tv per la proclamazione di Leone XIV

CAGLIARI, 09 MAG – L’allenatore del Cagliari, Davide Nicola, ha seguito in diretta tv la proclamazione di Papa Leone XIV. Lo ha raccontato lui stesso, in occasione della presentazione della trasferta dei rossoblù, domani alle 15 a Como. “Mi è piacito particolarmente come si è posto, per la sua semplicità, raccogliendo l’eredità di un grande Papa come Francesco”, ha sottolineato per poi aggiungere: “Mi ha colpito il messaggio che ha voluto lanciare, ha ripetuto molto spesso la parola pace. Gli auguro una gran bella missione”.

