Papa: Tour of the Alps si corre lo stesso,’ma erano già partiti’

Prima del via 1' di silenzio. La tappa a Ciccone

ROMA, 21 APR – Nonostante la morte di Papa Francesco e l’invito del Coni affinché oggi non si svolgessero attività sportive, si è corsa ugualmente la prima tappa del giro ciclistico ‘Tour of the Alps’, con 2.750 metri di dislivello tra Val di Non e Val di Sole e partenza e arrivo a San Lorenzo Dorsino, località del Trentino Alto Adige. La corsa, si sottolinea da ambienti del ciclismo, era infatti gia’ partita quando e’ arrivata la comunicazione dello stop a tutte le gare partita dal Coni e poi diffusa dalle singole federazioni. Prima della partenza era stato comunque osservato un minuto di silenzio per la scomparsa del Papa, la cui notizia aveva raggiunto il gruppo mentre si apprestava a prendere il via. Ad imporsi è stato lo scalatore abruzzese Giulio Ciccone, grande amico del n. 1 del tennis Jannik Sinner (che ne ha postato la foto al traguardo) che ha preceduto l’austriaco Felix Gall, secondo, e il 18enne francese Paul Seixas, terzo. Ciccone è quindi anche maglia verde di leader della classifica generale.

