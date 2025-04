agenzia

ROMA, 21 APR – Si disputeranno mercoledì alle 18:30 – come anticipato dall’Ansa – le 4 gare di Serie A rinviate oggi in segno di lutto per la morte di Papa Francesco. Lo ha appena deciso La Lega.

