Papa: Zanetti, mi disse a memoria la formazione del San Lorenzo

Un legame speciale con ex capitano Inter. 'Trasmetteva amore'

ROMA, 21 APR – “E’ un giorno molto triste, ci lascia una persona con dei grandi valori, umile e molto semplice. Ho avuto l’onore e il privilegio di incontrarlo più volte con la mia famiglia, una persona molto aperta nel poter parlare di qualsiasi argomento. La prima volta abbiamo parlato della sua passione per il calcio, mi ha parlato del suo San Lorenzo e mi ha detto a memoria la formazione della squadra campione d’Argentina. Abbiamo parlato del calcio, dell’Inter e dell’Argentina”. Dai microfoni di Sky Sport, l’ex capitano dell’Inter Javier Zanetti, per anni anche nazionale ‘Albiceleste’ ricorda la figura di Papa Francesco, con il quale aveva un legame speciale, a causa anche delle numerose attività benefiche della Fondazione Pupi, una no-profit in favore dei bambini più poveri e disagiati che Zanetti ha creato anni fa assieme alla moglie Paula. “Il nostro legame era speciale – continua l’ex capitano dell’Inter -, quando ho avuto la notizia la mia mente ed il mio cuore sono andate alla prima volta che ci siamo incontrati. E’ stato molto carino coi miei figli, porterò dentro di me questi momenti che ci ha regalato. Ma quello che colpiva era anche la sua figura di vicinanza al popolo: quando lo incontravi sentivi questa sua vicinanza, questa è la cosa più bella che ha trasmesso al mondo”. “Era molto semplice, molto umile, quando parlavi con il Papa trovavi serenità e lui trasmetteva amore, oltre ad essere carino nei dettagli. Sarà ricordato per la persona che era”, conclude.

