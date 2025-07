Papu Gomez riparte dal Padova in serie B, oggi le visite mediche

agenzia

Entro 24 ore la firma del contratto, tutti aspettano l'argentino

PADOVA, 11 LUG – Potrebbe essere più in forma dei tempi dell’Atalanta, certamente si è mantenuto integro a livello muscolare. Filtra soddisfazione dagli ambienti del calcio Padova, dove è attesa entro 24 ore la firma del contratto che legherà il ‘Papu’ Gomez, al secolo Alejandro Darío Gómez, campione del mondo nel 2022 con l’Argentina in Qatar e successivamente fermato dall’antidoping fino a ottobre di quest’anno. La firma in calce a un contratto che prevede una cifra attorno ai 500mila euro più bonus spalmati su due anni, con opzione per il terzo, per un campione del passato che a 37 anni prova a rilanciarsi in un campionato, quello della serie B, che il Padova, nobile decaduta nel 2013 in serie D, prova a vivere da protagonista. Il Padova tra poco più di una settimana partirà per il ritiro precampionato a Pieve di Cadore (Belluno). Dal 20 di ottobre, Gomez sarà teoricamente schierabile e, nonostante l’età non più verdissima e il lungo stop, in città è già diventato beniamino dei tifosi. Tra gli addetti ai lavori si prevede un ‘effetto Papu’ già sulla campagna abbonamenti, al via il mese prossimo, dopo che il 30 luglio a Mantova sarà alzato il sipario sul calendario di serie B. Intanto stamattina, mentre Gomez svolgeva le visite mediche al Poliambulatorio Arcella, il resto della sua futura squadra si recava, guidata dal presidente Chicco Peghin, in visita alla Basilica del Santo: al priore, padre Antonio Ramina, è stata donata una maglia numero 10 con scritto S.Antonio. Ma i miracoli, più laici, se li attendono dal Papu, capace di andare a segno in serie A per 50 volte in 209 gare.

