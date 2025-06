‘Parabens Carletto’, lo stadio di San Paolo festeggia Ancelotti

agenzia

SAN PAOLO, 11 GIU – Nel suo 66mo compleanno, Ancelotti è stato acclamato e festeggiato dalla torcida brasiliana a San Paolo. ‘Parabens Carletto’: la Neo Química Arena ha accolto il ct, in campo alla guida della Seleção contro il Paraguay, con un’enorme coreografia con la scritta ‘Auguri Carletto’. Il nome dell’allenatore è stato uno dei più applauditi dal pubblico durante l’annuncio delle formazioni, insieme a quello dell’attaccante Vinicius Júnior. “La vittoria sarebbe il miglior regalo”, ha detto il tecnico nella conferenza stampa che ha preceduto la partita, che potrebbe essere decisivo per il Brasile. Dopo la sconfitta di oggi per 2-0 del Venezuela contro l’Uruguay a Montevideo infatti, con una vittoria contro il Paraguay il posto della Seleção ai Mondiali del 2026 sarebbe garantito. Per festeggiare il compleanno, Ancelotti ha riunito la sua famiglia per assistere all’incontro contro il Paraguay mentre, suo figlio Davide ha fatto il suo debutto nello staff tecnico del Brasile.

