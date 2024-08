Paralimpiadi Parigi: Italia con 171 atleti per 17 discipline

agenzia

La spedazione azzurra più numerosa di sempre, via il 28 agosto

ROMA, 12 AGO – Lo spegnimento del braciere olimpico ha dato il via al countdown per i Giochi Paralimpici che prenderanno il via il 28 agosto con la cerimonia inaugurale in Place de la Concorde e negli Champs-Elysées. L’assegnazione dell’ultimo pass al judo (Matilde Lauria), deciso pochi giorni fa dalla Commissione bipartitica internazionale, ha completato la delegazione italiana che parteciperà a Parigi 2024. Saranno 141 gli atleti a inseguire il sogno di una medaglia (70 atlete e 71 atleti) che competeranno in 17 discipline. La squadra italiana, guidata dal capo missione Juri Stara e capitanata dai due portabandiera Ambra Sabatini e Luca Mazzone ha un’età media di 33,5 anni. Gli esordienti saranno 52, circa il 37%. L’atleta più giovane, del 2005, è Giuliana Chiara Filippi. A Tokyo furono 69 i podi conquistati, col nono posto nel medagliere, risultato mai ottenuto prima “Voglio esprimere le mie congratulazioni alle atlete e agli atleti azzurri per i risultati ottenuti e comunque l’impegno e le prestazioni di alto livello tecnico – afferma il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli -. Ancora una volta lo sport italiano ha dimostrato di essere un’eccellenza a livello internazionale. Ora la palla passa a noi. Siamo carichi e desiderosi di fare bene, ancora una volta. Ci presentiamo con un doppio primato: la squadra più numerosa di sempre, impegnata in 17 discipline. Raccogliamo il testimone convinti di avere un gruppo forte e competitivo che saprà regalare gioie ed emozioni agli appassionati di sport”.

