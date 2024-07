Paralimpiadi Parigi: Pancalli, ‘gruppo forte e di talento’

agenzia

"Fatto il possibile per preparare al meglio atlete e atleti"

ROMA, 24 LUG – “Questa nuova avventura paralimpica comincia con un doppio primato: la Squadra più numerosa di sempre impegnata in 17 discipline. Elementi che testimoniano la crescita esponenziale del movimento paralimpico italiano ormai divenuto un’eccellenza a livello internazionale”. Così Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, ha salutato la presentazione della squadra per Parigi 2024. “Si tratta di un gruppo forte, ambizioso e pieno di talento supportato da professionisti e tecnici di altissimo profilo. Abbiamo fatto tutto il possibile per mettere le Federazioni nelle condizioni di preparare al meglio queste atlete e questi atleti – ha aggiunto Pancalli – Siamo fiduciosi e ci auguriamo di regalare al nostro Paese tante gioie ed emozioni. Di sicuro sarà una edizione straordinaria dei Giochi Paralimpici con una grande copertura mediatica, grazie al prezioso impegno della Rai. Un’opportunità per trasmettere al grande pubblico i valori dello sport paralimpico e per far conoscere a tante persone i benefici che lo sport può offrire non solo sul piano del benessere ma anche come straordinario strumento di cultura, socialità, integrazione”. “Colgo l’occasione per fare un grande in bocca al lupo al Presidente del Coni Giovanni Malagò – ha concluso – al Capo Missione Carlo Mornati e a tutta la Squadra Olimpica. Forza ragazze e ragazzi, facciamo il tifo per voi!”.

