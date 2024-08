Paralimpiadi: Technogym fornitore ufficiale Giochi Parigi 2024

agenzia

Allestiti 12 centri per preparazione atletica, due nel Villaggio

ROMA, 22 AGO – Dopo il successo alle Olimpiadi di Parigi 2024, anche i Giochi Paralimpici scelgono Technogym come fornitore ufficiale, dopo le edizioni di Sydney 2000, Atene 2004, Torino 2006, Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016, Pyeongchang 2018 e Tokyo 2020. L’azienda italiana, leader mondiale di fitness, health e sport, è al fianco anche dei campioni paralimpici per il loro allenamento di precisione con le più avanzate soluzioni di training, eccellenza tecnologica e funzionale per supportare le prestazioni dei campioni dei Giochi paralimpici. Le Paralimpiadi sono cresciute fino a diventare una celebrazione globale di sportività, inclusione e determinazione. Nel tempo la manifestazione ha subito importanti trasformazioni ed evoluzioni, a riconoscimento delle straordinarie capacità delle atlete e degli atleti con disabilità. Dalla loro istituzione nel 1960, i Giochi paralimpici hanno sperimentato una notevole crescita in termini di partecipazione e riconoscimento. Se la prima edizione aveva visto sfidarsi appena 400 atleti da 23 paesi, oggi le Paralimpiadi sono diventate un evento di incredibile portata, con migliaia di partecipanti provenienti da più di 160 nazioni: sono infatti ben 4.400 le atlete e gli atleti attesi ai Giochi paralimpici di Parigi 2024. Technogym ha allestito 12 centri per la preparazione atletica: i due principali all’interno del Villaggio di St. Denis e del Villaggio Olimpico di Chateauroux ed i restanti dieci all’interno degli impianti di gara. Lo sport paralimpico comprende atleti con diversi tipi disabilità e di conseguenza con diverse necessità di prodotti e tecnologie per l’allenamento, ma i prodotti che consentono l’accesso agli atleti in sedia a rotelle rimangono i più richiesti. Skillup, è l’unico ergometro per la parte superiore del corpo dotato dell’esclusiva Multidrive Technology, per alternare agevolmente cardio e strength training in un unico workout. Oltre all’allenamento aerobico, la resistenza magnetica aumenta l’intensità per esercizi funzionali e di potenza. Skillup è stato concepito per allenare soprattutto i gruppi muscolari della parte superiore del corpo, simulando il gesto atletico dello sci di fondo, e può essere sfruttato con la massima efficacia e in totale sicurezza da atlete e atleti in sedia a rotelle. Anche Excite Top, l’ergometro per gli arti superiori parte dell’iconica linea per l’allenamento cardio Excite, è stato progettato con una seduta removibile per consentire l’allenamento degli atleti in sedia a rotelle. La soluzione per raggiungere la migliore performance possibile durante le sessioni di forza è Biostrength: grazie all’intelligenza artificiale e alla costante ricerca d’innovazione,si adatta agli utenti e li guida, garantendo, a parità di tempo, risultati migliori del 30%. Punta di diamante dell’offerta Biostrength sono la sua precisa funzionalità di tracciamento, la versatilità, la flessibilità e sei diverse tipologie di resistenza (isotonica, isotonica senza inerzia, sovraccarico eccentrico, carico eccentrico ridotto, viscosa ed elastica).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA