Paralimpici: Bebe Vio saluta Pancalli, “In bocca al lupo, capo”

agenzia

"Hai reso grande il Cip, ora per te è tempo di nuove avventure"

ROMA, 13 MAR – “25 anni alla guida del CIP, 15 anni come mio Presidente”. Bebe Vio pubblica un post su Instagram con una foto che la ritrae al fianco di Luca Pancalli dopo l’annuncio del presidente del comitato italiano paralimpico di non ricandidersi alla presidenza del Cip alle elezioni in programma il 26 giugno. “Abbiamo vissuto di tutto insieme, e da te ho imparato tanto. Ma una cosa più di tutte mi ha segnato nel profondo: l’importanza di diffondere la cultura paralimpica. Hai reso grande il Cip, ora per te è tempo di nuove avventure. In bocca al lupo, capo!”, conclude la schermitrice azzurra.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA