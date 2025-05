Parata stelle a Roma per via programmazione estiva Sky Sport

agenzia

Previste oltre 6mila ore di diretta

ROMA, 05 MAG – Dirigenti sportivi, politici, atleti ed ex campioni. E’ una parata di stelle quella che ha illuminato la notte della vigilia degli Internazionali di Roma nel grande evento organizzato da Sky Sport a Villa Miani, segnando l’inizio della programmazione estiva, ricca di oltre 90 competizioni per 6 mila ore di diretta. Oltre 300 ospiti hanno salutato l’inizio dell’attesissimo torneo romano e la nuova stagione sportiva firmata Sky in una location ricca di effetti speciali, illuminata nell’elegante patio dai colori e dal logo di Sky Sport e accompagnata dalle note di Luxury Theater e Pop Opera Strings. Numerosissime le personalità presenti: insieme all’amministratore delegato di Sky Italia Andrea Duilio, all’executive vice president Sport di Sky Marzio Perrelli e al direttore di Sky Sport Federico Ferri, tanti nomi del mondo dello spettacolo e dello sport: da Pierfrancesco Favino a Gabriele Gravina, da Caterina Balivo a Salvatore Esposito e Rocco Papaleo, da Giovanni Malagò a Domenico Procacci e Claudio Lotito, da Stefano Azzi a Alessandro Onorato. Non sono mancati alcuni protagonisti del tennis di oggi, come Fabio Fognini e Andrea Pellegrino. Tanti anche i volti e le firme di Sky Sport, tra cui Luca Marchegiani, Flavia Pennetta, Alessandro Bonan, Stefano Meloccaro, Vera Spadini e Davide Pessina.

