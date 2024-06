Paredes in curva alla ‘Bombonera’ a tifare Boca Juniors

agenzia

Il campione del mondo in mezzo a 'hinchas', cori ed esultanze

BUENOS AIRES, 30 MAG – Il suo ex compagno, e ora allenatore alla Roma, Daniele De Rossi per andare a gustarsi un derby Roma-Lazio in curva sud decise di camuffarsi con barba finta, parrucca e occhiali. Leandro Paredes, ieri sera alla ‘Bombonera’, si è invece presentato a volto scoperto, ma vestito con la felpa del Boca Juniors, alla partita che la sua squadra del cuore ha giocato contro i boliviani del Nacional Potosì per la Coppa Sudamericana. La foto del Paredes tifoso, in curva a cantare i cori per incitare il Boca e le sue esultanze ai gol, “come un fanatico” scrive Olé, sono riportate dalla stampa argentina. Dopo la prima mezzora in curva, sul risultato di 3-0, Paredes si è spostato in tribuna. La partita è poi finita 4-0, con il campione del mondo della Roma che è andato anche negli spogliatoi per abbracciare il suo amico, ed ex compagno nel Psg, Edinson Cavani, autore di una delle quattro reti. E sempre a proposito di calciatori, o ex, che vanno allo stadio per fare il tifo per una squadra a loro particolarmente cara, ‘Olé’ pubblica anche la foto di Osvaldo ieri allo stadio ‘Franchi’ di Firenze da dove, assieme ad altre trentamila persone, ha assistito dai megaschermi alla finale di Atene fra Olympiacos e Fiorentina.

